قطاع الحماية المجتعمية ينظم احتفالية بمناسبة العام الهجرى الجديد (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 يوليو 2023 05:26 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى.

وبمناسبة الإحتفال بالعام الهجرى الجديد 1445هـ .. فقد نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية إحتفالية بقاعة الإحتفالات بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر ، بمشاركة عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ، وبحضور عدد من علماء الأزهر الشريف.. كما تضمنت الإحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم والإبتهالات ، والحديث عن الدورس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة وكذا قدم النزلاء عدة فقرات "إنشاد وإبتهالات دينية".

وفى نهاية الاحتفالية قدم الحضور الشكر على إتاحة تلك الفرصة لهم بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.