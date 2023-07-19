إيمان عز الدين: العلمين تحولت من مدينة ملغمة إلى مبهرة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 يوليو 2023 06:30 مساءً - قدم برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على شاشة cbc حلقة خاصة من مدينة العلمين الجديدة، للحديث عن مهرجان العلمين فى دورته الأولى، وقالت إيمان عز الدين "إن مدينة العلمين مدينة مبهرة وهادئة ولم يكن يتخيل أحد أن المدينة تقام بالكامل فى 5 سنوات".

وأشارت إيمان عز الدين إلى أن المدينة كان بها مليون لغم وهى الآن بها طاقة إيجابية جميلة وروح مصرية ومجهود واضع لناس تعبت وشقيت للوصول إلى الحالة التى وصلت لها مدينة العلمين، لتصبح واحدة من أهم المدن وتستقبل مهرجانا ضخما هو مهرجان العلمين تحت شعار العالم علمين".

برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا من تقديم هبة الأباصيري ومني عبد الغني وإيمان عز الدين ومها الصغير ويعرض من السبت للأربعاء في الثالثة عصرا على شاشة cbc.

تستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذي من المنتظر أن يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولى.

وتشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربي في تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، حيث تقام الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.