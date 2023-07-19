رئيس «حقوق النواب» يثمن قرار العفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 يوليو 2023 06:30 مساءً - ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب القرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن عدد من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ .

وقال النائب طارق رضوان فى تصريحات صحفية :أن الصادر بحقهم قرار العفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية هما باتريك زكي ومحمد الباقر وأشار إلي أن الرئيس استخدم سلطاته الدستورية فى إصدار قراراً جمهورياً بالعفو عنهم

وشدد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يأتى استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.مبينا إلى حرص القيادة السياسية على استكمال مجريات الحوار الوطني والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية .

وأوضح النائب طارق رضوان قائلا:الدولة المصرية ماضية فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ضوء ما يكفله الدستور والقانون .وقال: القيادة السياسية مهتمة بكافة الأمور الخاصة بملف حقوق الإنسان فى مصر .