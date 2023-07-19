خالد داوود المتحدث باسم الحركة المدنية لصوت الأمة: نشكر الرئيس السيسي لقراره بالعفو عن باتريك زكي وباقر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 يوليو 2023 07:28 مساءً - تقدم الكاتب الصحفي خالد داوود المتحدث باسم الحركة المدنية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار العفو على عدد السجناء من بينهم باترك زكي والمحام محمد باقر، وقال إن هذا القرار يعكس سرعة الاستجابة لمطالب الحركة المدنية والقوي السياسية ومجلس امناء الحوار الوطني حيث كان هذا القرار مطالبا للحركة المدنية .

واضاف داوود في تصريح خاص لصوت الامة، ان قرار الافراج عن الناشط الحقوقي باترك زكي صدر بعد اقل من ٢٤ساعة علي صدور الحكم بحبسه مما يعكس سرعة استجابة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمطالب الافراج.

وتابع داوود انه يأمل في الافراج عن المزيد من سجناء الرأي خلال الفترة القادمة، مؤكدا ان قرارات الافراج تعزز من مسيرة الحوار الوطني وتعمل علي دفعه للأمام في ظل التحديات التي تواجه الدولة.

وكان الرئيس السيسى قد أصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك وفقا للسلطات الدستورية لرئيس الجمهورية، واستجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.