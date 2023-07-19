برلمانية المصري الديمقراطي: قرار الإفراج عن باترك وباقر يعزز الاستقرار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 يوليو 2023 07:28 مساءً -

رحب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بقرار العفو الرئاسي عن باترك زكي والمحام محمد باقر وأخرين مشيرا ال أن هذا عقلاني وفي توقيته خاصة في ظل العديد من الازمات والتحديات التي تواجه الدولة مؤكدا أنت هذا القرار يعزز من الاستقرار ويدفع لمزيد من الهدوء في الشارع السياسي.

وأضاف سامي في تصريحات خاصة لـ صوت الأمة أن تصعيد الامور ليس في صالح اي طرف في ظل الازمات المتتالية سواء الداخلية أو المشاكل الخارجية مؤكدا أن الوضع مضطرب وهناك ضغوط اقتصادية على الجميع والحكمة تقضي أن يكون هناك استقرار حتي نتمكن من مواجهة هذه الضغوط والمشاكل.

وطالب سامي بمزيد من قرارات الافراج عن سجناء الرأي وخروج المزيد خلال الفترة المقبلة في ظل حالة الحوار الوطني والمكاسب التي تم تحقيقها مشيرا الي أن أوقات الازمات تتطلب اجراءات مختلفة لتضافر كل الجهود لمواجهة هذه الازمات حيث يمد الجميع يده لتجاوز هذه المرحلة.