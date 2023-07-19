نجاد البرعي بعد العفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر: الرئيس السيسي حريص على إنجاح الحوار الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 يوليو 2023 08:26 مساءً - ثمن نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر، مشيرا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حريص على إنجاح الحوار الوطنى والاستماع لطلباته.

وأضاف نجاد البرعى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الحوار الوطنى كان بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفكرة من الرئيس كما أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أنه سينفذ مخرجات الحوار الوطنى إذا كان من صلاحياته وغذا لم تكن م صلاحياته سيحيلها للماجلس التشريعية.

وتابع نجاد البرعى :" نشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكل من ساهم بجهد في صدور القرار، ونتمنى أن ينسحب هذا على محتجزى الرأي بأن يتمتعوا بالعفو وأن يفرج النائب العام عن المحبوسين احتياطا حتى تكتمل فرحتنا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية استخدم سلطاته الدستورية وأصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية.