وزارة الكهرباء: تخطينا 35 ألف ميجا وات من استخدام الكهرباء وضغط كبير على الغاز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 يوليو 2023 08:26 مساءً - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن انتاج الكهرباء يتطلب توفير الغاز ومع الاستهلاك الكبير الذى وصل لحدود قياسية حدث تأثير على الغاز، مفيدا بأننا تخطينا الـ35 ألف ميجا وات من استخدام الكهرباء وما زال هناك طلب وازدياد على الشبكة.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن معدل العام الماضي كان 34 ألف ميجا وات وكان أقصى حمل موجود وقتها، موضحا أن هناك ازدياد إضافي لطلب الكهرباء والشبكة الكهربائية جيدة ولكن حتى ننتج كهرباء نحتاج وقود.

وتابع: "مع زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بقى في استهلاك للغاز وده أدى لانخفاض ضغوط الغاز ودي مهمة جدا لأن من ضمن العوامل الأساسية للإنتاج الكهربائي توفي الغاز وكل ما نستهلك كهرباء بيكون في زيادة في استخدام الغاز مما أدى إلى انخفاض في ضغط الغاز اللي بتوصل الكهرباء".

واستطرد: الغاز يدخل في مجالات كتير جدا داخل فيها الغاز وحدث ضغط كبير على الغاز الفترة الماضي مما أدى إلى انخفاض ضغط الغاز اللي واصل لمحطات الكهرباء مما أدى لقلة الانتاج"، متوقعا انتهاء هذه الأزمة وعودة الأمور لطبيعتها قبل منتصف الأسبوع القادم.