حقوق الإنسان والمواطنة يثني على سرعة استجابة الرئيس بإصدار قرار العفو عن باتريك والباقر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 يوليو 2023 08:26 مساءً -

أثنى حزب حقوق الانسان والمواطنه برئاسة المستشار الدكتور احمد جمال التهامي؛ على سرعة استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وإصدار قراره بالعفو الرئاسي عن الباحث باتريك جورج ومحمد. الباقر؛ ومجموعة أخرى من المحبوسين.

وقال حزب حقوق الإنسان والمواطنة؛ في بيان له مساء اليوم: نثمن على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ حيث استجاب سريعا للحوار الوطنى ومخرجاته التى توافقنا عليها واصدر قرارا طبقا لسلطاته الدستورية بالعفو الرئاسى عن بعض المحبوسين؛ ومنهم باتريك جورج ومحمد الباقر؛ طبقا للأستيراتيجيه الوطنية لحقوق الانسان التى اطلقها؛ وهذا يدل دلاله قاطعه على أن الدولة المصرية تطبق أعلى معايير حقوق الانسان على عكس ما يتشدق به بعض الغرب ومنظماته التى تستهدف مصر؛ ومنها منظمة هيومان رايتس وتش؛ وغيرها ممن يكليوا بمكيالين.