ضياء رشوان: قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن زكى والباقر يوفر مناخا إيجابيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 يوليو 2023 11:25 مساءً - أكد الدكتور ضياء رشون المنسق العام للحوار الوطني، أن الرئيس عبد الفتاح الرئيس يفاجئنا بالاستجابة السريعة المباشرة لما يصدر من مجلس أمناء الحوار الوطنى، قائلا: "لنا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تجربتين منها مطالبة مد الإشراف القضائي على كل الانتخابات في مصر ولم يستغرق الرئيس 24 ساعة إلا واستجاب للرغبة، وأمس مجلس الأمناء ناشد بالإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر وصدر القرار الإفراج".

وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهتم بالحوار الوطنى ويتابع الأمور بنفسه، لافتا إلى أن قرار اليوم بالإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر مهم ويوفر مناخ إيجابي للحوار.

وتابع: " بعد الإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر على ما اعتقد لا يوجد أي حقوقي منتسب للحركة الحقوقية المصرية داخل السجون الآن"، مشددا على أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حريص على نجاح الحوار الوطني وإيجاد مساحات مشتركة بين كافة القوى السياسية.