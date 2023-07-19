حرس الحدود يتعادل مع الأهلى بهدف ذاتى من خالد عبد الفتاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 يوليو 2023 11:26 مساءً - أدرك فريق حرس الحدود، التعادل أمام الأهلى بهدف ذاتي سجله مدافع الفريق الأحمر خالد عبد الفتاح في مرماه، في الدقيقة 80 من زمن المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، وأحمد نبيل كوكا واليو ديانج في الوسط، وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف في الهجوم.

بينما جاء تشكيل الحرس كالتالي: "حراسة المرمى: كريم عماد، وأحمد شديد، خالد سامي، محمد عبد الله، إبراهيم القاضي- أحمد أيمن، ومصطفى جمال- أحمد فيلكس، حامد الجابري، ووجيه عبد الحكيم، وفالانتين أودو.

وتعتبر مباراة اليوم تحصيل حاصل للفريقين، بعد نجاح الأهلي في حسم درع الدوري بشكل رسمي، وهبوط حرس الحدود إلى دوري المحترفين بشكل رسمي أيضا.

وتشهد نهاية مباراة اليوم بين الأهلي وحرس الحدود احتفالية تسلم درع الدوري وهي البطولة الغائبة عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدورى برصيد 81 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 25 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ62 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ9 أهداف فقط.

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 19 لقاء وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا وهبط رسمياً لدورى القسم الثانى.

ويبحث الأهلي الفوز على حرس الحدود الليلة، بحثا عن الوصول للنقطة 84 في صدارة ترتيب الدوري المصري، ومواصلة الانتصارات وإنهاء الموسم بلا هزيمة والبحث عن تحقيق إنجاز ورقم قياسي من خلال الوصول للنقطة 90 في نهاية المسابقة وكسر الرقم القياسي المسجل كأعلى نقاط في موسم واحد والتي وصلت إلى 88 نقطة في موسم 2017 / 2018.