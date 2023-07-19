فريد زهران يرحب بالإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر: خطوة جيدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 يوليو 2023 11:26 مساءً - رحب فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر.

وقال زهران أن هذا القرار يعد بادرة طيبة وخطوة ضرورية، لإنجاح الحوار الوطني وإعطاء المصداقية في الوعود التي تعهد بها القائمين عليه وفي مقدمتها الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي وفتح المجال السياسي.

وقال زهران إن العفو الرئاسي الأخير خطوة جيدة نرجو أن تتلوها خطوات أخرى في اتجاه الإفراج عن كل سجناء الرأي سواء المحبوسين احتياطيًا أو الصادر بحقهم أحكام نافذة، مؤكدًا أهمية ذلك لعمل انفراجة سياسية يشارك من خلالها الجميع في إيجاد حلول توافقية وممكنة لأزمات البلاد خاصة أننا على عتبة استحقاقات سياسية كبرى تقتضي إعادة بناء جسور الثقة بين المعارضة والنظام.