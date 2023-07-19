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من داخل استاد القاهرة .. إمام عاشور يحيى جماهير الأهلى عقب مباراة الحرس وتتويج الأحمر بالدورى.. فيديو

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 يوليو 2023 11:26 مساءً - حرص نجم الجديد إمام عاشور علي النزول لأرضية ملعب استاد القاهرة وتحية جماهير المارد الأحمر في أول ظهور له عقب إعلان إنتقاله للقلعة الحمراء أمس ، الثلاثاء، لمدة خمسة مواسم قادماً من ميتيدلاند الدنماركي.

تعادل الأهلي مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 82 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بينما وصل رصيد حرس الحدود لـ 25 نقطة في مؤخرة جدول المسابقة، علما بأن مباراة اليوم تشهد احتفالية تسليم درع الدوري للأهلي بعد تتويجه بالدرع رقم 43 في تاريخه.

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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