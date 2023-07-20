حزب المحافظين يرحب بالعفو الرئاسي عن الباقر وباتريك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 يوليو 2023 12:30 صباحاً - استقبل حزب المحافظين بارتياح شديد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى ، بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، متوجها بالشكر إلى كل من ساهم وشارك فى إصدار القرار .

وثمن الحزب قرار العفو وإخلاء سبيل المحبوسين فى قضايا الرأى ، والتى نتمناها بادرة أمل للمزيد من الإفراجات وممارسة حقوق الإنسان فى التعبير عن الرأى.

وأعلن حزب المحافظين فى بيان له اليوم الأربعاء، عن تمسكه بعدم التنازل عن الحرية لكل مواطن ومواطنة مصرية فى ظل دولة القانون التى تحترم الدستور، وأولوية إنجاز تعديل تشريعى ينهى مأساة استخدام الحبس الاحتياطى كعقوبة ويمنع تكرارها مستقبلا.

وطالب المحافظين بالمزيد من الإفراجات عن المحبوسين فى قضايا الرأى وتطبيق قانون عادل يضمن حرية الرأي والتعبير وحرية وسائل الإعلام .