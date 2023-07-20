سعر الدولار اليوم الخميس 20 -7- 2023 فى البنوك المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 يوليو 2023 08:29 صباحاً - استقر سعر الدولار اليوم الخميس، 20 يوليو 2023، بمصر بعد اجتماع البنك المركزي، والذي قرر فيه البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة.

حيث سجل الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري سعر 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع الخميس 20 يوليو، فيما سجل اليورو في مصر داخل البنك المركزي 33.9619 جنيه للشراء، 34.0819 للبيع.

وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، الخميس 20-7-2023 نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر 32.9456 الشراء وعند البيع سجل 33.4352.

سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي للشراء 30.8380، وللبيع 30.9357.

سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95

سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 30.95

أسعار الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك المصرية مقابل الجنيه

سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي للشراء 30.8380، وللبيع 30.9357.

سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95

سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 30.95