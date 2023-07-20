بيان شكر من النادي المصري للجهات الأمنية بعد زيادة عدد الجماهير في نهائي كأس الرابطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 يوليو 2023 10:28 صباحاً - أصدر النادى المصرى بيانا رسمياً يتوجه من خلاله بالشكر إلى الجهات المعنية، بعد الموافقة على زيادة أعداد الحضور الجماهيرى للفريق البورسعيدى فى نهائى كأس الرابطة المقرر إقامته أمام سيراميكا يوم السبت المقبل لـ5 آلاف مشجع.

وجاء بيان المصرى كالتالى:

استجابة للجهود الكبيرة التى قام بها مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو على، قررت الجهات المعنية الموافقة على زيادة عدد التذاكر المخصصة لجماهير المصرى بمباراة الدور النهائى لبطولة كأس الرابطة أمام سيراميكا كليوباترا إلى خمسة آلاف تذكرة، على أن تقوم شركة تذكرتي بطرح 2500 تذكرة لجماهير المصري عبر موقعها الإلكتروني خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوجه مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على بخالص شكره وتقديره لقطاع الأمن الوطنى ببورسعيد والسيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد والسيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية على موقفهم الداعم للقلعة الخضراء، وهو ما أدى فى النهاية إلى الموافقة على زيادة عدد التذاكر تلبية لرغبات مشجعي المصري وللطلبات التي تقدمت بها إدارة النادي المصري في هذا الشأن.

كما يتقدم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي بخالص الشكر والتقدير والعرفان لقطاع الأمن الوطني ببورسعيد على دعمه اللامتناهي لكل الطلبات التي تقدم بها مجلس إدارة المصري لزيادة عدد التذاكر المخصصة لجماهيره بنهائي كأس الرابطة إلى خمسة آلاف تذكرة، وكذلك مجهوداتهم الكبيرة في إرساء دعائم الاستقرار في كافة المجالات ببورسعيد وفي مقدمتها النادي المصري قلعة بورسعيد الخضراء ورمزها التاريخي.