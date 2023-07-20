وزارة العمل : دورة تدريبية جديدة على المشغولات اليدوية بالوحدة المتنقلة بسانت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 يوليو 2023 02:28 مساءً - افتتحت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة المشغولات اليدوية ، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بمدينة سانت كاترين ، لعدد 10 متدربات من بدو مدينة سانت كاترين فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة مهنتك مستقبلك ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب المرأة وتمكينها إقتصادياً ، وتأهيلها لدخول سوق العمل على المهن التي يتطلبها ، أو بدء مشروع صغير يساهم في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق مزيد من التنمية .

وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء في تقريره للوزارة ، ان الوزارة أطلقت وحدة التدريب المتنقلة بمدينة سانت كاترين، لخدمة المرأة البدوية وتدريبها على المشغولات اليدوية، والتي يستفيد منها أكثر من 800 سيدة بدوية لمساعدتها على العمل، وخدمة أسرتها واشراكها في عملية التنمية التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأضاف مدير المديرية ، أنه يتم التسجيل للحصول على الدورات التي توفرها المديرية لأبناء محافظة جنوب سيناء لمن هم في سن 18 إلى سن 45 سنة ، ويتم تقديم الدورات مجاناً ، كما يتم تسليم زى التدريب للمتدربين، ويحصل الخريجين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثمارى ، أو بدء مشروع صغير ومساعدتهم في ذلك ، كما يتم التدريب على أيدي مدربين مؤهلين تم اختبارهم في وزارة العمل .