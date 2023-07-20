وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان موقف سرفيس المريوطية الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 يوليو 2023 03:29 مساءً - إفتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الخميس مجمع مواقف السرفيس وساحات الانتظار الجديدة أعل القطاع المغطي لترعة المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف المصرى الكبير للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة معدلات إنجاز الأعمال.

وخلال تفقدهما لمنشأت مجمع المواقف الجديد أشار اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية إلى أهمية المشروع فى تحسين حركة المرور بالمحافظة والذى يخدم مخطط الدولة في تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية المؤدية والمحيطة بالمتحف المصرى الكبير بما يتكامل مع المظهر الحضارى للمناطق السياحية المحيطة بها.

وأكد وزير التنمية المحلية على أن الهدف العام لإنشاء تلك المواقف هو القضاء على ظاهرة المواقف العشوائية والتى عانت منها المحافظات لفترات طويلة وزيادة أعمال الرقابة وإلزام السائقين بتعريفة الركوب الموحدة والتى تحددها أجهزة الدولة ومنع حالات إستغلال الركاب.

وأضاف اللواء هشام آمنة، على الاهتمام الذي توليه الدولة بتطوير وتحديث منظومة المواقف وأماكن انتظار السيارات بالمحافظات، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وتحقيق السيولة المرورية والحد من ظاهرة التكدس، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين المنظومة وباقي وسائل نقل الركاب.

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن المشروع يأتى ضمن أعمال مشروع تطوير اعلي القطاعات المغطاة لترعه المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل والذى يمكن أجهزة المحافظة من إحكام سيطرتها على حركة سيارات السرفيس ومنع الإنتظار العشوائى لها لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة لإستيعاب الحركة المرورية قبيل إفتتاح المتحف المصرى الكبير وذلك بعد دخوله الخدمة لينضم إلى شبكة المواقف وساحات الإنتظار التى أنشأتها المحافظة بعد إفتتاح مجمع مواقف المريوطية للقطاع الجنوبى وموقف الرماية الجديد والتى من شأنها تحقيق نقلة حضارية شاملة فى أعمال إنتظار السيارات ومواقف السرفيس إلى جانب ما ينتظر من افتتاح لعدد من المواقف وساحات الإنتظار الأخرى وتطبيق مخطط مرورى شامل للنهوض بالحركة المرورية عند تقاطع المريوطية مع الطريق الدائرى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محافظ الجيزة إلى أنه روعى فى تنفيذ الموقف توفير كافة الخدمات والتسهيلات لمرتاديه لتلافى الضغط على المناطق السكنية المحيطة.

ويعد الموقف نموذج حضارى لخدمة اهالى محافظة الجيزة والمترددين علي المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة ومحيطها والذى يقام على إجمالى مساحة ٩٤٠٠م٢ مقسمة لثلاثة أقسام رئيسية وهى موقف سرفيس بمساحة ٥١٠٠م٢ يسع ٢٥٠ ميكروباص إلى جانب (مبنى إدارى، غرفة كاميرات، ٢ غرفة تحكم، مسجد، كافيتيريا، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات، محل حضاري) والثانى ساحة إنتظار للسيارات الملاكى بمساحة ٢٥٣٠م٢ سعة ٤٥ سيارة تشمل ( ٢ غرفة تحكم وكاميرات، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات) والقسم الثالث عبارة عن منطقة ترفيهية على مساحة ١٧٦٠م٢ تشمل ( ٨ محال حضارية، نظام مراقبة، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات).

ويخدم الموقف خطوط ( السادس من أكتوبر، الشيخ زايد، المنشية، كرداسة، حلوان، المعادى، المطبعة، دار السلام).

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة أعمال التطوير بالقطاعات المتبقية من مشروع تغطية وتطوير المريوطية بالمنطقة المحصورة بين شارع فيصل وحتى كوبرى المنشية حيث إستمعا لشرح حول مخطط أعمال التطوير والتى من المنتظر أن تضيف قيمة تنموية مستدامة من خلال ما ستضمنه من مواقف إضافية وساحات إنتظار ومناطق ترفيهية لخدمة المناطق السكنية ومرتادى المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة.

كما تابع اللواء هشام آمنة واللواء أحمد راشد إنتهاء أعمال رفع المخلفات بأرض الشونة بمنطقة كعابيش بحى الهرم بإجمالى كميات بلغت حوالي 317 ألف طن حيث وجها رئيس حى الهرم بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالرقابة والمتابعة الدورية لمنع تراكم أى مخلفات جديدة بالمنطقة بعد رفع المخلفات وضبط أية حالات لإلقاء المخلفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

رافق وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال الإفتتاح الإستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية و ورؤساء أحياء الهرم والطالبية ومديرى مديريات الطرق والإسكان بالجيزة.