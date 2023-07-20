وزارة العمل : ندوة للتوعية بشأن السلامة والصحة المهنية والمساواة بين الجنسين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 يوليو 2023 03:29 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ندوة بالتنسيق مع شركة هاندا للملابس الجاهزة بمدينة بلبيس تحت عنوان "بيئة عمل أفضل " ، والتي تأتي ضمن سلسلة الندوات التي تنفذها المديرية بالمدن الصناعية الكبرى بكافة أرجاء المحافظة وبمشاركة عدد 215 من مسئولي السلامة والصحة المهنية والعاملين والعاملات بخطوط الإنتاج بـ 12 شركة كبرى بنطاق مدينة بلبيس ، وفي إطار جهود وزارة العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والمساواة بين الجنسين ، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التثقيف والتوعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وكذلك المساواة بين الجنسين داخل المنشآت في مختلف القطاعات ، لتوفير بيئة عمل آمنة يتم الحفاظ فيها على العمال والمنشآت من المخاطر التى يمكن ان تهددها ، وكذلك لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية .

واوضحت وزارة العمل في بيان لها اليوم الخميس، انها تلقت تقريراً من احمد عبد الهادى وكيل مديرية العمل بالشرقية ، أفاد فيه ان الندوة استهلت أعمالها بالتعريف بأهدافها وتقديم نبذة عن نشأة وحدة المساواة ودور وزارة العمل ومديرياتها التابعة لها في تفعيل نشاط الوحدة ، وعرض للموضوعات التي سيتم مناقشتها ضمن فعاليات الندوة (السلامة والصحة المهنية أسلوب حياة والقرارات الوزارية للمهن المحظور تشغيل النساء بها ) ، تلاها كلمة زينج سولانا رئيس مجلس الإدارة بشركة هاندا بالشرقية ، ثمنت فيها دور وزارة العمل في كافة المجالات والتواجد الدائم بين العمال من خلال الملتقيات وندوات التوعية لتبصير العمال بحقوقهم وواجباتهم ، كما أشادت بدور وحدة المساواة والتمكين الإقتصادي في رفع الوعي لدى العاملات بالقرارات وكافة قضايا ومشكلات العمل وكيفية مواجهتها .

واضاف وكيل المديرية ، انه القى كلمة ثمن فيها جهود الوزارة في تبني عدد من المبادرات البناءة والتي تهدف إلي تحقيق الصالح العام للعامل المصري وتوفير بيئة عمل آمنة كما أهدى خالص شكره للشركة الراعية لإستضافتها الكريمة والشركات المشاركة بفاعليات الملتقى، وأشار إلي أن الندوة تأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية تهدف لنشر ثقافة السلامة المهنية والمساواة بين الجنسين والتمكين الإقتصادي كمحور أساسي من محاور التنمية المستدامة تنفيذا" لتوجيهات القيادة السياسية ، كما افاد بان الندوة تضمنت فعالياتها 3 محاضرات متخصصة ألقاها عدد من المختصين والخبراء بالسلامة والصحة المهنية ، شملت المحاضرة الاولى :خطط الطواريء والإخلاء والمخاطر وطرق الوقاية ألقاها الدكتورأحمد رياض استشاري بإدارة السلامة والصحة المهنية ببلبيس ، والمحاضرة الثانية بعنوان:القرارات الوزارية بشأن المهن المحظور تشغيل النساء بها قدمتها حنان حسن موجة فني وعضو وحدة المساواة بالمديرية ، اما المحاضرة الثالثة بعنوان: السلامة "أسلوب حياة" القاها المهندس أحمد هنداوي مهندس السلامة والصحة المهنية بشركة سييرا للهندسة والتصنيع .

كما افاد وكيل المديرية ، انه وفي ختام الندوة تم اهداء الدروع تقديراً للجهود الفعالة للمديرية ، وتوزيع شهادات التقدير للمشاركين في الندوة ، تلاها عمل جولة تفقدية بأروقة المصنع للإطمئنان على سير العمل في خطوط الإنتاج ، والإستماع إلى العمال بالمصنع حول آرائهم في تطوير العمل وعن تمتعهم بكافة الحقوق التى كفلها لهم القانون أثناء العمل ، كما شارك في الندوة محمد حسين مسئول التدريب والتوظيف والتضامن الاجتماعي بوزارة التربية والتعليم ، وأشرف عبدالرازق مسئول أول ميداني عن التدريب بمحافظة الشرقية ، وصباح الحسيني مدير منطقة عمل بلبيس ، وفاطمة عبدالمنعم مدير مكتب السلامة ببلبيس ، واشرف أبوالفتوح مدير مكتب عمل بلبيس ، ومحمد حجازي مفتش بمكتب عمل بلبيس ، والمهندس أيمن هجرس استشاري السلامة بالمديرية ، وأحمد صلاح مدير الثقافة العمالية ببلبيس ، وشيماء عنتر مدير العلاقات العامة ومقرر وحدة المساواة بالمديرية ، وفريق عمل السلامة بشركة هاندا بمدينة بلبيس .