قناة الوثائقية تطرح برومو تشويق لفيلم "أسامة أنور عكاشة".. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 يوليو 2023 05:26 مساءً - طرحت قناة الوثائقية البرومو التشويقي للفيلم الوثائقي أسامة أنور عكاشة، والذي يتناول سيرة الأب الروحي للدراما المصرية وعميد الدراما العربية من الميلاد فى مدينة طنطا ونشأته في كفر الشيخ، مرورًا برحلته في القاهرة، وصولًا إلى مشروعه الدرامي الضخم الممتد عبر نحو أربعين عامًا، ومن المقرر عرض الفيلم خلال الشهر الجاري على شاشة قناة "الوثائقية".

ويوثق الفيلم ما أنجزه "صاحب الحلمية" دراميًّا وفكريًّا على نحو استثنائي حتى تحول إلى نجم في ذاته، كما يطرح عددًا من الأسئلة التي شغلت عقل أسامة، مثل سؤال الهوية المصرية، وكذلك يلقي الضوء على إسهاماته في السينما والمسرح، متطرقًا إلى معاركه الممتدة على مختلف الأصعدة.

ويشهد الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة" حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجمات الفن ونجومه، منهم: إلهام شاهين، ولوسي، وعبد العزيز مخيون، وصابرين، والمخرج جمال عبد الحميد، كما يستضيف عددًا من النقاد والكتاب، منهم: عبد الله السناوي، سيد محمود، ماجدة موريس، وحمدي عبد الرحيم، أسامة عبد الفتاح.