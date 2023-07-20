مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم الخميس 35 ألف ميجاوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 يوليو 2023 06:29 مساءً - أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أن أقصى حمل مسائي، اليوم الخميس، يبلغ نحو 35 ألف ميجاوات، نظرًا للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، فيما سجلت درجة الحرارة 39 درجة مئوية في نهار اليوم الخميس 17 يوليو 2023.

وذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في نشرته أن الحمل الأقصى المتوقع، مساء اليوم الخميس، يبلغ نحو 35 ألفًا ميجاوات.

كما أشار مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس الأربعاء نحو 17 ألفًا و309 ميجاوات، موضحًا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

ونوه مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأن مؤشر حالة الحمل، ظَهر اليوم الخميس، باللون الأخضر وهذا يعني أن "الاستهلاك أقل من الإنتاج اليوم الخميس" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس الأربعاء باللون الأخضر طوال اليوم.

في سياق آخر، ينصح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بخمس نصائح عامة لترشيد استهلاك الكهرباء: