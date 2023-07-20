فيتوريا يحتفل بمرور عام على تدريب الفراعنة: فخور.. ومصر أصبحت موطني الثانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 يوليو 2023 10:28 مساءً - احتفل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، بمرور عام على تواجده على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الوطني، منذ تعيينه مدرباً للفراعنة في يوليو 2022.

ونشر فيتوريا صورا عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق: اليوم ، أحتفل بسنة واحدة من الخدمة مع هذا الفريق الرائع، لقد تم الترحيب بي بشغف من قبل اللاعبين والجماهير البالغ عددهم 120 مليون مصري.

أضاف: لقد كان من المجزي للغاية تدريب هذه المجموعة من اللاعبين والمشاركة في تطور كرة القدم المصرية، أصبحت هذه الدولة موطنًا ثانيًا لي ، وكوني المدرب الوطني يملأني بالفخر!.

واختتم البرتغالي: شكراً لجميع اللاعبين والجهاز الفني والمسؤولين والمشجعين وكل من شارك في هذه الرحلة.

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهرى للمنتخبات لعام 2023 عن شهر يوليو، الذى يتصدره منتخب الأرجنتين يليه المنتخب الفرنسى فى المركز الثانى.

نشر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم جدول التصنيف الجديد الذى شهد محافظة المنتخب الوطنى للمركز 34 عالميًا.

واحتل منتخب "الفراعنة" المركز الخامس على مستوى قارة أفريقيا، بعد أن كان يحتل المركز السادس فى تصنيف الشهر الماضى.

تواجد المنتخب المغربى على مقعده فى صدارة المنتخبات الأفريقية، محتلا المركز الـ13 عالميًا، واحتل منتخب السنغال المركز الـ18 عالميًا والثانى أفريقيًا، جاء منتخب تونس فى المركز الـ31 عالميًا، والثالث أفريقيً، واحتل المنتخب الجزائرى المركز الـ33 عالميًا والرابع قاريا.