شوبير يؤكد على عدم تفاوض النادي الأهلي مع زيزو أو فتحي والمغالاة المادية تهدد صفقة رضا سليم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 يوليو 2023 11:26 مساءً - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك، لضمه إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم": على لسان مصدر مسؤول في الأهلي، كل ما تردد عن انتقال زيزو للأهلي عبر عرض أوروبي لا أساس له من الصحة، لم تحدث جلسة أو كلام بين أمير توفيق وزيزو هو لاعب مهم ولكن لم تحدث أي مفاوضات،إذا كان هناك فرصة للتفاوض بناء على عقده فاللاعب مرحب به في أي مكان ولكن الأهلي ملئ بلاعبيه.

أضاف: الأهلي ليس طرفا في مصطفى فتحي وبيراميدز خلص كل حاجة، اللاعب من أفضل اللاعبين في مصر والأهلي لم يتدخل في تلك الصفقة من قريب أو بعيد.

واختتم: المغرب أندية استثمارية، ورضا سليم لاعب مميز ويلقى اهتمام من الأهلي، حصلت مغالاة جدا في سعره وصلت إلى 3 مليون دولار مع 20% من إعادة البيع وهناك عروض من قطر والإمارات، واللاعب متغيب عن التدريبات منذ 3 أيام للضغط على إدارة ناديه التي ترفض بيعه إلا برقم كبير.