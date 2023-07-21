انت الأن تتابع خبر موعد إعلان أسعار البنزين الجديدة.. ترقبوها في هذا الوقت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يترقب المواطن المصري إعلان أسعار البنزين الجديدة وكذلك السولار خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023، يأتي ذلك بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي تجتمع كل ثلاثة أشهر، لربط أسعار الوقود في مصر بالسوق العالمي.

أسعار البنزين

حيث تستهدف آلية التسعير التلقائي الجديدة لمنتجات البترول في مصر، تقييم أسعار المنتجات بشكل عادل وفق سعرها العالمي ،بشكل لا يحمل الموازنة العامة للدولة ومخصصاتها أعباء إضافية

و من خلال ربط أسعار البنزين في السوق المحلية بـ أسعار البنزين العالمي؛ تلتزم لجنة تسعير البترول بتحريك أسعار المحروقات سواء بالزيادة أو التخفيض بقدر محدود وبشكل تدريجي، على ألا تزيد النسبة عن 10%، حتى لا تحدث حركة كبيرة في السوق، ولكي يستطيع المواطن التكيف مع أسعار البنزين الجديدة.

ويتم تحديد أسعار البنزين الجديدة وفقًا لعدة معايير، منها: أسعار البنزين العالمية لبرميل خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسعار البنزين الجدية والسولار للربع الثالث، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن ترفع اللجنة تقريرها للحكومة.

أسعار البنزين حاليا

ووفقًا لأخر اجتماعات لجنة تسعير البترول خلال الربع الثاني من العام الجاري، فإن أسعار البنزين في مصر 2023، كالتالي:

أسعار البنزين 80 يسجل 8.75 جنيه.

أسعار البنزين 92 يسجل 10.25 جنيه.

أسعار البنزين 95 يسجل 11.50 جنيه.

سعر السولار يسجل 8.25 جنيه.

يسجل سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية 6000 جنيه.