انت الأن تتابع خبر دلوقتي يا هانم .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في الزقازيق بمحافظة الشرقية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عانت بعض الأماكن في مركز الزقازيق في محافظة الشرقية عن قطع الكهرباء لمدة ثلاثة ساعات متواصلة اليوم الجمعة الموافق 21 يوليو الجاري، ضمن الأعمال التي تتم في الفترة الحالية من قبل شركة الكهرباء.

قطع الكهرباء:

وأوضحت القيادات المسئولة في حي ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية عن الأسباب التي أدت إلي قطع الكهرباء خلال هذه المدة وذلك عبر بيان رسمي نشر على الصفحة الرسمية للمنطقة بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

موعد قطع الكهرباء في محافظة الشرقية :

وأوضحت في البيان الرسمي على الفيس بوك أنه عملية قطع الكهرباء بدأت من الساعة السابعة صباحًا وعلى أن تستمر حتي حتى الساعة العاشرة صباحاً من نفس اليوم لمدة 3 ساعات ، حيث يرجع السبب وراء ذلك أعمال الدورية على لوحة توزيع الكهرباء بالمختلط ، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة شركة كهرباء الشرقية الموسعة خلال شهر يوليو يوليو كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في محافظة الشرقية :

وأوضحت بيان حي ثاني الزقازيق أن المناطق التي سوف تشهد قطع التيار الكهربائي هي مناطق شارع المحافظة، وشارع مجمع المصالح، وخلف مدرسة اللغات، وعزبة مرعي، وشارع طلبة عويضة، وميدان القومية، وخلف مستشفى المبرة.

تنويه هام :

وأهاب حي ثاني الزقايق المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية