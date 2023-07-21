انت الأن تتابع خبر تجهيز 14 مليار جنيه .. الحكومة تعلن عن توجيه عاجل بشأن زيادة المعاشات اغسطس القادم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور نيفين القباج توجيهاً هام خلال الدقائق الماضية من اليوم الجمعة الموافق 21 يوليو الجاري، بشأن صرف زيادة المعاشات اغسطس القادم.

زيادة المعاشات:

وطالبت وزارة التضامن الاجتماعي جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية برفع درجة الاستعداد القصوى لبدء استقبال أصحاب المعاشات بداية من يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أغسطس القادم لصرف لهم الزيادة الجديدة الخاصة بالشهر القادم.

زيادة المعاشات اغسطس القادم:

وأوضحت الوزارة أن أصحاب المعاشات سوف يحصلون عن نفس مقدار الزيادة التي يحصلون عليها على مدار الأربعة أشهر الماضية والتي تقدر بـ15%، حيث أنه تم البدء في صرفها بداية من شهر أبريل الماضي، حيث يقدر أجمالي ما يصرف لهم بسبب هذه الزيادة 14 مليار جنيه.

وأشارت التضامن أن الزيادة الجديد تبدأ من 175 جنيه كحد أدنى لها، أما الحد الأقصى لها فيقدر بـ1635 جنيه، حيث أنه يتم صرفها لما يقارب 11 مليون قائم بالصرف ومستفيد في كافة أنحاء الجمهورية.

جدول صرف زيادة المعاشات اغسطس القادم:

وحددت وزارة التضامن جدول صرف معاشات شهر أغسطس 2023 وهو كما يلي :

1- الشريحة الأولي والتي تضم 2 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد وهم من يحصلون على أقل من من 1300 جنيه ببدء الصرف لهم خلال يومي 1 و2 أغسطس القادم.

2- الشريحة الثانية والتي تضم 2 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد وهم من يحصلون على أقل من من 2300 جنيه سيتم بدء الصرف لهم خلال يومي 3 و4 أغسطس القادم.

3- الشريحة الثالثة والتي تضم مليون و700 ألف قائم بالصرف ومستفيد وهم من يحصلون على أكثر من من 2300 جنيه سيتم بدء الصرف لهم خلال يومي 5 و6 أغسطس القادم.

4- من تخلف من أصحاب المعاشات عن المواعيد السابقة يتم البدء في الصرف لهم بداية من يوم 7 أغسطس القادم.