انت الأن تتابع خبر عيار 21 ينهار من جديد .. أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 يوليو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 يوليو الجاري منذ قليل مع بداية التعاملات اليومية، وذلك بعد زيادتها على مدار اليومين الماضين لدي محالات الصاغة في الكثير من المحافظات.

أسعار الذهب في مصر:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، انخفاض جديد حيث وصل إلي 2165 جنيها إلي بعدما كان يسجل 2800 جنيه ، قبل قرار الحكومة المصرية بإعفاء الذهب من الجمارك للمصيريين القادمين من الخارج والتي أدت إلي حدوث انخفاض كبير في أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 يوليو 2023:

سعر جرام الذهب عيار 14 :

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1436 جنيه بتراجع 5جنيهات عن تعاملات أمس الخميس

سعر جرام الذهب عيار 18 :

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1851 بتراجع 5جنيهات عن تعاملات أمس الخميس

سعر جرام الذهب عيار 21 :

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2165 جنيها، بتراجع 5جنيهات عن تعاملات أمس الخميس.

سعر جرام الذهب عيار 24 :

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 2470 جنيها، بتراجع 5جنيهات عن تعاملات أمس الخميس .

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 21 يوليو 2023:

وصل سعر الجنية الذهب الذي قدر وزنه بـ8 جرامات خلال التعاملات اليومية إلي نحو 17230 جنيه ، بتراجع 40 جنيه عن تعاملات أمس الخميس

أسعار الذهب عالميا:

واصلت أسعار الذهب عالميا ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي حيث سجل العقود الفورية للذهب والتي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24 ما يقارب 1,971.31دولار بمعدل زيادة 1.82 دولار البالغ نسبته0.09%%وذلك بعد ظل متراجع في الأسبوع المنصرم بعد قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي التي كشف عنها الفترة الماضية