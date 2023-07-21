انت الأن تتابع خبر انقطاع الكهرباء في مصر.. تعرف على موعد عودة انتظام التيار من جديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -112 انتشر على مؤشر بحث جوجل في الوقت الحالي كل ما يخص انقطاع الكهرباء في مصر، والأسباب الخاصة بها، وذلك بعدما شهدت العديد من المناطق في المحافظات بمصر انقطاع التيار الكهربائي بشكل دائم، وهذا ما أدي للكثير من التساؤلات عن السبب وموعد عودة التيار من جديد.

انقطاع الكهرباء في مصر

وكشف وزير الكهرباء خلال العديد من التصريحات أن اللجوء إلى خطة تخفيف الأحمال ليس هو سبب في عجز الإنتاج، فإنه يوجد لدينا فائض يضل لـ 10 آلاف ميجاوات، والسبب هو الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وهذا بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ونتج عن ذلك ارتفاع في استهلاك الكهرباء، ونتج عنه خفض ضغط الغاز داخل محطات إنتاج الكهرباء، وأعلن وزير الكهرباء أنه سوف بقدر الإمكان لتوزيعها بشكل عادل أثناء فترات الانقطاع على العديد من المناطق لمراعاة جميع المواطنين.

موعد عودة انتظام التيار الكهربائي من جديد في مصر

وأكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر إن الوزارة لجأت في هذه الفترة لتخفيف الأحمال الخاصة بالكهرباء، وهذا بسبب الموجة الحارة الشديدة، وهي التي سوف ينتج عنها زيادة الحمل على استعمال الكهرباء، وطمأن كل المواطنين أن عملية تخفيف الأحمال سوف تنتهي خلال يومين أو ثلاثة، وطالب وزير الكهرباء جميع المواطنين بالتحلي بالصبر الكثير، وقال “استحملونا كام يوم”.

وقامت مصر أثناء اليومين الماضيين انقطاعات في التيار الكهربائي، وهذا ما نتج عنه الشكاوى الخاصة بالكثير من المواطنين من الانقطاعات الطويلة والمتكررة، وبشكل خاص مع ارتفاع درجات الحرارة بطريقة غير مسبوقة، وأيضاً حاجة كل المواطنين لجميع أجهزة التكييف والمراوح للتصدي إلى ارتفاع حرارة الطقس، وتعد من الاشياء الهامة التي تم الكشف عنها مؤخراً.