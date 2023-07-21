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وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 8 مساجد منها 5 جديدة و3 صيانة وتطويرًا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 يوليو 2023 11:26 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف (8) مساجد اليوم الجمعة، منها (5) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (19) مسجدًا منها (15) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(4) مساجد صيانة وتطويرًا.

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

-مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

1. الشهداء محجوبة – مشروع 7 – حمور الدلنجات ثان.

 

-مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

2. النور – الكردود - بلقاس.

 

-مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

3. الرسول – بني هلال - القوصية.

 

-مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

4. عباد الرحمن – الشيخ جامع – دار السلام.

 

-مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

5. ميهوب الديب الكبير – مناشي– أبو صير الواسطى.

 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

 

-مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

1. المسيد – بندر ناصر.

 

-مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

2. حسن البادي – ميت خميس –  مركز المنصورة.

 

-مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

3. محمد الرفاعي –  مير - القوصية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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