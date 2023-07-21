صحيفة كويتية تبرز توجيه الرئيس السيسى بتعزيز نشاط الموانئ المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 يوليو 2023 01:32 مساءً - أبرزت صحيف الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة العمل على تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمى والعالمى، بتطبيق المعايير الدولية والوصول إلى معـــدلات قياسية فى الشحن والتفريغ والارتقــاء بالتصنيف العالمى للموانئ المصرية فى مجالى اللوجيستيات والتجارة، وذلك في إطار الخطة التنموية للدولة لبناء وتطوير القدرات الذاتية والنهوض بالاقتصاد القومي .

وذكرت الصحيفة تحت عنوان " السيسي يوجه لمواصلة تعزيز نشاط الموانئ إقليمياً وعالمياً والوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ" أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير النقل كامل الوزير.

وتابعت الصحيفة، أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، صرح بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي والتشغيلي لعدد من مشروعات وزارة النقل خاصة ما يتعلق بمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية التي تمثل إضافة نوعية لمنظومة وسائل النقل في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، كما ستعزز من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة، وصولا إلى المساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وتحويلها الى مركز إقليمي لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة .