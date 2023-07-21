جيونبوك هيونداي الكوري يقرر عدم بيع البرازيلى جوستافو سوزا هدف الأهلى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 يوليو 2023 03:30 مساءً - كشفت تقارير صحفية عن استمرار البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي مع فريقه، ما يعني عدم انتقاله إلى الأهلي هذا الصيف.
كان النادى الأهلى يستعد للإعلان عن صفقة البرازيلى جوستافو سوزا، مهاجم نادى جيونبك هيونداى الكورى الجنوبى خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تم الاتفاق على جميع التفاصيل مع النادى الكورى.
قال موقع "chosun" الكوري الجنوبي أن جوستافو مع فريقه ، بعد أن دخل الأهلي مع جيونبوك في مفاوضات منذ فترة للتعاقد مع اللاعب، على الرغم من أن النادي الكوري الجنوبي كان يربط التخلي عن مهاجمه البرازيلي بالتعاقد مع مهاجم جديد.
وذكر الموقع أن جيونبوك تعاقد أمس مع بارك جاي يونج مهاجم إف سي أنيانج، قبل ساعات من غلق باب الانتقالات في كوريا الجنوبية ، في ظل منافسة جيونبوك على الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا.
ويمتلك النجم البرازيلى سوزا سجلا مميزًا من الأرقام الخاصة فقد انضم إلى جيونبك هيونداى الكورى الجنوبى موسم 2020 قادما من الدورى البرازيلى، حيث بدأ مسيرته فى 2014 برفقة نادى كورشوما البرازيلى.
وشارك سوزا مع جيونبك هيونداى فى 124 مباراة بجميع المسابقات، سجل 51 هدفا وصنع 16 تمريرة حاسمة.
إجمالا خاض سوزا برفقة الأندية التي لعب لها 262 مباراة، سجل 85 هدفًا وصنع 21.
ونافس سوزا على هداف دورى أبطال آسيا الموسم الماضى، حيث حل فى المركز الثانية برصيد 8 أهداف بفارق هدف وحيد عن مايكل أولونجا مهاجم الدحيل القطرى.
ولد جوستافو يوم 29 مارس 1994، في ساو باولو ويلعب في مركز المهاجم في نادي جيونبوك الكوري الجنوبي.
وانتقل سوزا إلى نادي كورينتثيانز البرازيلي ولعب 30 مباراة وسجل 5 أهداف.
ولعب في كورينثيانز في الفترة من 2016 - 2020، لكن تخللها العديد من الإعارات كانت أهمها اللعب مع نادي إنترناسيونال، لكنه لم يشارك في أي مباراة.