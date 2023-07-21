جيونبوك هيونداي الكوري يقرر عدم بيع البرازيلى جوستافو سوزا هدف الأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 يوليو 2023 03:30 مساءً - كشفت تقارير صحفية عن استمرار البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي مع فريقه، ما يعني عدم انتقاله إلى الأهلي هذا الصيف.

كان النادى الأهلى يستعد للإعلان عن صفقة البرازيلى جوستافو سوزا، مهاجم نادى جيونبك هيونداى الكورى الجنوبى خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تم الاتفاق على جميع التفاصيل مع النادى الكورى.

قال موقع "chosun" الكوري الجنوبي أن جوستافو مع فريقه ، بعد أن دخل الأهلي مع جيونبوك في مفاوضات منذ فترة للتعاقد مع اللاعب، على الرغم من أن النادي الكوري الجنوبي كان يربط التخلي عن مهاجمه البرازيلي بالتعاقد مع مهاجم جديد.

وذكر الموقع أن جيونبوك تعاقد أمس مع بارك جاي يونج مهاجم إف سي أنيانج، قبل ساعات من غلق باب الانتقالات في كوريا الجنوبية ، في ظل منافسة جيونبوك على الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا.