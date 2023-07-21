بتخفيضات تصل إلي 30% .. تراجع أسعار اللحوم اليوم الجمعة 21 يوليو

انت الأن تتابع خبر بتخفيضات تصل إلي 30% .. تراجع أسعار اللحوم اليوم الجمعة 21 يولي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 21 يوليو الجاري، على عكس تعاملات أمس الخمس والذي شهد زيادة في محلات الجزارة بمحافظات الجمهورية، طبقاً لما أعلنت عنه بورصة الأسعار في مصر

سعر كيلو اللحمة اليوم:وأشارت بورصة الأسعار المحلية والعالمية في البيان الجديد الذي صدر قبل قليل ، أن أسعار اللحوم اليوم حدث بها بتراجع يقدر 4.03 جنيه في عدد من الأصناف والقطعية سواء كانت الطازجة أو البتلو أو غيرها، خلال الدقائق قليلة الماضية.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 21 يوليو :

1- سعر كيلو اللحمة الكندوز ما بين 240 و300 جنيه

2- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي وصل إلي 314.92 جنيه، بانخفاض 1.45 جنيه

3- سعر كيلو اللحمة الجملي 215 و 230 جنيه للكيلو،

4- سعر كيلو اللحمة الضأن من 250 وحتى 310 جنيه جنيه حسب القطعية.

5- سعر كيلو اللحمة المفرومة 200 جنيه إلى 280 جنيه

6- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة 160- 210 جنيها

7- سعر كيلو اللحمة البتلو من 270 إلى 380 جنيه للكيلو

8- سعر كيلو الكبدة 250 جنيه إلى 300 للكيلو

تخفيضات 30% :

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طرح كميات من اللحوم عبر المنافذ التابعة لها في مختلف المحافظات بتخفيضات تصل إلي 30% والتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين، وجاءت الأسعار كالتالي:

1- بلغ سعر كيلو اللحوم الكندوز 300 – 330 جنيه.

2- بلغ سعر كيلو اللحوم الضأن فتبلغ بين 320 و350 جنيها.

3- بلغ كيلو اللحوم الجملى 200 و250 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين :

1- سعر كيلو اللحمة السوداني يبلغ 195 جنيها للكيلو.

2- سعر كيلو اللحمة المجمدة البرازيلية والهندية إلى 160 جنيه و190جنيها للكيلو.

3- سعر كيلو اللحمة البلدي يبلغ 260 جنيها للكيلو