انت الأن تتابع خبر. درجات الحراراة هتوصل 46 درجة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الأيام القادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس الأيام القادمة على محافظات جمهورية مصر العربية، في ظل الموجة الحارة التي تضرب البلاد في الفترة جراء ظاهرة القبة الحرارية، التي تسيطر على 7 دول عربية في الوقت الحالي وهي مصر – السعودية – العراق – الأردن – سوريا – لبنان – فلسطين.

حالة الطقس الأيام القادمة:

وأشارت هيئة الأرصاد أنه هناك زيادة كبيرة سوف تحدث في درجة الحرارة خلال يومي الأثنين والثلاثاء القادم، حيث سوف تصل درجة الحرارة العظمي طبقاً لأخر الصور القادمة من الأقمار الصناعية، إلي 46 درجة ، بفعل تأثير ظاهرة القبة الحرارية، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة، لأنه يزيد الإحساس بالحرارة.

وأوضحت الهيئة أنه سوف يكون هناك زيادة في نسب الرطوبة الموجودة في الجو حيث أنها سوف تسجل زيادة تتراوح ما بين درجتين إلي ثلاثة درجات، والتي ترتب عليها أن يكون هناك زيادة بالإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم الجمعة 21 يوليو :

وأضافت الأرصاد، أنه يسود طقس شديد الحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل في ساعات الليل على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 21 يوليو:

وكشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع محافظات جمهورية مصر العربية وهي كما يلي :

1- محافظة القاهرة العظمى 37درجة والصغرى 27درجة.

2- أما عن محافظة الإسكندرية العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

3- بالنسبة إلي مطروح فدرجة الحرارة العظمي المتوقعة 30 درجة والصغرى 22 درجة.

4- أما جنوب الصعيد بالتحديد محافظة سوهاج فالعظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

5- كذلك الأمر بالنسبة إلي قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أما في نهاية محافظات جمهورية مصر العربية وهي أسوان فدرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم هي45 درجة والصغرى 29 درجة.