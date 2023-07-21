انت الأن تتابع خبر امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .. بيان عاجل من التعليم قبل قليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الجمعة الموافق 21 يوليو الجاري، بشأن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

امتحانات الثانوية العامة:

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنها بدأت في الفترة الحالية الاستعداد لعقد امتحانات الثانوية العامة الخاصة بالدور الثاني في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، في نفس اللجان التي أجريت بها امتحانات الدور الأول.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023:

وأوضحت وزارة التعليم، أن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 سوف تبدأ من يوم 20 أغسطس القادم وذلك بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الخاصة بالدور الأول مشيرا إلي أن الامتحانات سوف تجري بنفس قواعد امتحانات الدور الثانى المتعارف عليها.

الحصول على الدرجة كاملة في الدور الثاني:

وأكدت الوزارة أن هناك بعض الطلاب سوف يحصلون على الدرجة كاملة في امتحانات الدور الثاني وهم من قاموا بتأجيل امتحانات الدور الأول بعذر وتم قبوله، حيث أن يحصل الطالب على 50% فقط من درجة المادة، مشيرة أن المسموح لهم بدخول امتحانات الصف الثالث الثانوي العام 2023، هم من رسبوا في مادتين أو أقل.

وأضافت الوزارة أن الطالب الذي رسب في ثلاثة مواد يبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل ويدخل امتحانات العام الدراسى المقبل فى المواد التى رسب فيها فقط.

المؤشرات النهائية لنتيجة الثانوية العامة 2023:

وأشارت وزارة التعليم أنه المؤشرات النهائية القادمة من كنترولات الثانوية العامة تشير إلي نتيجة الثانوية العامة 2023 هناك تجاوز في نسبة نجاح مادة اللغة العربية ما يقارب الـ90% حيث أن هناك 1.3% من الطلاب قد حصلوا على أعلي من 95% في مجموعة الدرجات، أما بالنسبة إلي نسبة نجاح اللغة الأجنبية الثانية فهي تجاوزت 91% فأكثر، بالإضافة إلي أن هناك 20% من الطلاب تخطوا حاجز الـ95%