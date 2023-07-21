انت الأن تتابع خبر رسميا .. وقف صرف الزيادة الجديدة لهذه الفئات من أصحاب المعاشات شهر اغسطس القادم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، عن وقف صرف المعاشات شهر اغسطس القادم لبعض المواطنين داخل جمهورية مصر العربية وبالتالي سوف يتم إيقاف صرف الزيادة الجديدة لهم.

معاشات اغسطس القادم:

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سوف يتم البدء في صرف معاشات اغسطس القادم بداية من الأسبوع الأول من الشهر المقبل عبر العديد من المنافذ المنتشرة في كافة المحافظات.

وقف صرف المعاشات شهر اغسطس القادم:

وأوضحت وزارة التضامن أن طبقاً للمادة 105 من قانون المعاشات والتأمينات الجديد الذي يحمل رقم 148 لعام 2023، فإن هناك بعض الحالات التي سوف يتم وقف صرف مستحقاتهم الشهرية على الفور وهي:

1- الحالة الأولي تتمثل في وفاة صاحب المعاش المستحق.

2- الحالة الثانية تتمثل في حدوث زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

3- الحالة الثالثة تتمثل في بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، حيث أن هناك حالات يتم استثناء هذه الحالة وهي العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل، أو بلوغه سن 26 عام، أما الحالة الأخيرة هي الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل.

توجيه عاجل:

ووجهت وزارة التضامن كافة منافذ الصرف بالاستعداد لاستقبال أصحاب المعاشات بداية من اليوم الأول لشهر أغسطس القادمة والتي سوف تتضمن الزيادة الجديدة التي تصرف للشهر الخامس على التوالي والتي تقدر نسبتها بـ15%,

وأوضحت الوزارة أن الزيادة الجديدة تتراوح ما بين 175 جنيه إلي 1635 جنيه مصري، وهي تصرف لجميع أصحاب المعاشات منذ شهر أبريل الماضي وذلك بعد توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية التي أحدثتها حرب روسيا على أوكرانيا والتي قارب على اتمام عامها الثاني حيث أندلعت في فبراير من عام 2021.