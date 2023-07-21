انت الأن تتابع خبر عاجل وبالأسماء .. مصرع وإصابة أكثر 4 أشخاص في حادث الطريق الصحراوي الشرقي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقي طفل مصرع وأصيب 4 آخرون بإصابات متفرقة في الجسد، إثر حادث تصادم 4 سيارات ملاكي وسيارتي نقل وجامبو قبل قليل على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه القاهرة عند نزلة نفق سنور في نطاق محافظة بني سويف

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثمان إلي المستشفيات القريبة من موقع حادث الطريق الصحراوي الشرقي بالإضافة إلي الدفع بمجموعة من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وفي نفس السياق توجه ضباط قسم شرطة بندر بني سويف والقيادات الأمنية لمحافظة، مكان وقع الحادث بعدما تلقت إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

الاستماع لأقوال المصابين:

و قامت مديرية أمن محافظة بني سويف بالاستماع إلي أقوال المصابين من حادث وصلة أبو سلطان وذلك للتعرف على الملابسات التي أدت إلي حدوثه.

أما عن سبب حدوث هذا الحادث المروع فأكد عدد المصابون أن يتمثل اختلال عجلة القيادة من أحد السائقين، مما أدي إلي انحرافها عن الطريق وتصادمها مع السيارات الثلاثة الأخري.

أسماء المصابين في الحادث:

وكشف التقرير الطبي هم

1- مصرع الطفل فهد.ا.ا 15 سنة ومقيم بمحافظة سوهاج.

2- إصابة هبه.س.ا38 سنة، مصابة بجروح وسحجات

3- إصابة .ا.ا 6 سنوات مصاباً بجرح بالرأس 10سم.

4- عزيزة 12 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الإرتجاج.

5- غالية 9 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات، حيث جري نقلهم إلي مستشفى بني سويف التخصصي لتلاقي العلاج اللازمة كما تم إيداع جثة الطفل في نفس مشرحة المستشفي.