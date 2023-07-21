انت الأن تتابع خبر وظائف القطار الكهربائي الخفيف.. اعرف آخر موعد للتقديم فيها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الدولة بالكشف عن آخر موعد للتقديم في وظائف القطار الكهربائي الخفيف، وتكون بالكثير من الرواتب المجزية، وكشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والعمل على مد التقديم إلى هذه الوظائف بسبب إجازة عيد الأضحي.

آخر موعد للتقديم في وظائف القطار الكهربائي الخفيف

وأعلنت الشركة أن آخر موعد للتقديم في وظائف القطار الكهربائي الخفيف هو يوم 23 يوليو 2023 وتستمر لمدة 7 أيام، وهي التي كان آخرها يوم 13 يوليو ولكن تم مد المهلة الخاصة بالتقديم بسبب إجازة عيد الأضحي المبارك.

طريقة التقديم في وظائف القطار الكهربائي الخفيف

ومن الممكن التقديم إلى وظائف القطار الكهربائي الخفيف عن طريق التوجه بشكل مباشر لمقر الشركة المصرية إلى إدارة وتشغيل مترو القاهرة في ميدان رمسيس بمجمع رمسيس كومبلكس بوابة 4، وتقديم الطلبات في الساعة 9 صباحاً لـ الساعة الـ 2:30 ظهراً باليد.

الوظائف والأوراق المطلوبة في القطار الكهربائي الخفيف

ويريد كل الأشخاص معرفة الوظائف والأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف القطار الكهربائي الخفيف، وهي من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها الجميع، وتأتي كما يلي:

مهندسين فى مجالات “صيانة وادارة المعدات، والنظم والتحكم، السلامة والصحة المهنية، ألازمات والكوارث، مراقبة الجودة، إدارة المخاطر “.

شئون قانونية

ترجمة، وتكنولوجيا المعلومات IT

موارد بشرية، ومحاسبين مشتريات، مخازن، إداراة أصول، محاسبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف الخالية

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر.

صورة المؤهل أو المؤهلات الذي حصل عليها المتقدم.

عضوية نقابة المهندسين.

صورة الموقف من التجنيد.

شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية من داخل معهد اللغات للقوات المسلحة في كوبري القبة أو واحد من المعاهد اللغات التي تتبع القوات المسلحة في المحافظات 65% وأعلي الوظائف الهندسية.

صورة شهادة الخبرة والدورات إذا وجد.

تقديم صورة شخصية مقاسها 6 في 4.