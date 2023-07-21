انت الأن تتابع خبر حفل مغني الراب ترافيس سكوت.. يقام في موعده ولا توجد خطابات بالمنع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسبب حفل مغني الراب ترافيس سكوت، في حالة من الحيرة والجدل بين المواطنين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، خلال الساعات القليلة الماضية، وخاصة وأنه حتى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن إلغاء الحفل، وخلال السطور التالية سنتعرف على كافة التفاصيل الكاملة.

حفل مغني الراب ترافيس سكوت

يبحث الآلاف من المواطنين في مصر والوطن العربي، عن حفل مغني الراب ترافيس سكوت، سيقام باسم ألبومه يوتوبيا Utopia الذي سيُطلقه من «مسرح الصوت والضوء» بجوار أهرامات الجيزة كما هو مقرر.

موعد حفل ترافيس سكوت

أفاد موقع رولينج ستون نقلا عن Live Nation أكد على أن حفل ترافيس سكوت سيقام في 28 يوليو بحسب تكتس مارشيه الشركة المنظمة للحفل والتي تقول إن تذاكر الحفل نفدت بعد 11 دقيقة فقط من طرحها.

على الرغم من قيام نقابة الموسيقيين عن سحب تراخيص الحفلة من الشركة المنظمة.

رد من ترافيس سكوت على اتهامات الشعب المصري

قامت الإعلامية لميس الحديدي، بنشر ترجمة لرسالة مغنى الراب الأمريكى ترافيس سكوت، التي رد فيها على جميع الاتهامات التي توجه ضده بشأن إقامة طقوس غريبة فى حفلاته وصلت إلى حد الشيطانية والماسونية.

وقالت الحديدي، فى تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: إن ترافيس سكوت قال إن ما يتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا معلومات خاطئة حول وجود طقوس غريبة فى حفلاته.

وقال ترافيس سكوت، إنه لا توجد أي أغنية واحدة تهين أي شعب، ناهيك عن المصريين، لا شىء لدي به أي طقوس غريبه فقط احتفالات.

وتابع بأنه من معجب بالثقافة المصرية وتاريخها، لذلك جاء اختياره للأهرامات، مضيفا بأنه سبق وقدم حفلا ناجحا جدا في السعودية في أبريل أمام 70 ألف متفرج و لم تكن هناك أي مشكلة.