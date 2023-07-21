الايجيبشن ليج يزين قائمة أكثر 10 دوريات إنفاقا من خارج أوروبا بالقرن 21

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 يوليو 2023 06:30 مساءً - تواجد الدوري المصري الممتاز، في قائمة أكثر 10 دوريات إنفاقا على الصفقات الجديدة من خارج قارة أوروبا في القرن الحادي والعشرين، وفقا للتقرير الذى نشره موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وذكر الموقع أن الدوري المصري يأتي في المركز الثامن في ترتيب الدوريات الأكثر إنفاقا للأموال للتعاقد مع اللاعبين في القرن 21.

وأضاف أن الدوري المصري أنفق 221 مليون يورو للتعاقد مع لاعبين جدد منذ عام 2001 حتى الآن، موضحا أن البرازيلي كينو كان أغلى صفقات الوافدين خلال هذه الفترة بإنضمامه لصفوف بيراميدز موسم 2018-2019 مقابل 8.5 مليون يورو.وجاء ترتيب القائمة كالتالى..

الدوري الصيني – 2.12 مليار يورو

الدوري البرازيلي – 1.59 مليار يورو

الدوري السعودي للمحترفين – 902 مليون يورو

الدوري الأرجنتيني – 880.5 مليون يورو

الدوري الأمريكي – 837.2 مليون يورو

الدوري الإماراتي – 401.4 مليون يورو

الدوري القطري – 376.3 مليون يورو

الدوري المصري – 221 مليون يورو

الدوري الياباني – 192.7 مليون يورو

الدوري المكسيكي – 181.7 مليون يورو