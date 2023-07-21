عرض جوى لفريقى النجوم المصرى والفرسان الإماراتى فى العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 يوليو 2023 10:31 مساءً - قام فريق النجوم الفضية المصري بعرض جوى مع فريق الفرسان الإماراتى " Alamein Air Show" وذلك فى سماء مدينة العلمين الجديدة درة البحر المتوسط. ويفتتح النجم تامر حسني اليوم الجمعة أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة، ويحيي حفلا غنائيا ضخما في أرينا بمدينة العلمين الجديدة، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي يعشقها جمهوره والتي تتناسب مع أجواء المرح والصيف.

مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني ، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

كما تشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.