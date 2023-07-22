شريف مدكور: "المتحدة" قدمت مجهود رائع فى تنظيم مهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 يوليو 2023 12:30 صباحاً - قدم الإعلامى شريف مدكور الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والقائمين على مدينة العلمين الجديدة على مجهودهم الرائع وإبداعهم فى التنظيم الفنى والإعلامى للمهرجان.

وقال شريف مدكور خلال تقديم أولى الحفلات الفنية بمهرجان العلمين من مدينة العلمين: "منذ 6 سنوات لم نر هذا المكان إلا رملة، وخلال 4 سنوات الآلاف من العمال والفنيين والمهندسين بدأوا المشروع الجبار وحولوه لحقيقة، طالبا من الجمهور التصفيق لهم".

وتابع شريف مدكور: "نقول لكل عامل وموظف وإدارى وكل من اشترك فى هذا المشروع العظيم وشارك فى بنائه شكرًا".