وزارة العمل : افتتاح العام التدريبي الجديد ..وتفقد مركز تدريب شركة ضفائر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يوليو 2023 11:25 صباحاً - تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، بشأن افتتاح البرنامج التدريب على تشغيل الجلود الصناعية لعدد 15 متدرب ومتدربة ، ضمن متابعة تنفيذ بروتوكول بين وزارة العمل ومؤسسة المستقلين الدولية والذى يهدف إلى تبادل خبرات وتعاون مع "مؤسسة المستقلين الدولية" لتدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفة،.فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير مزيد من فرص العمل والتدريب للشباب من الجنسين فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بالشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل .

واوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد فى تقريره افتتاح برنامج تشغيل جلود صناعية لعدد (15) متدرب ومتدربة ضمن متابعة تنفيذ البروتوكول المبرم بين وزارة العمل ومؤسسة المستقلين الدولية والذى يهدف إلى تبادل خبرات وتعاون مع "مؤسسة المستقلين الدولية" لتدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفة، حيث يعد برنامج تشغيل الجلود الصناعية هو الأول من نوعه ببورسعيد .

وتفقد مدير المديرية مركز تدريب شركة ضفائر السيارات بديوان عام المديرية لمتابعة الدورة التدريبية المنفذة حاليا بالمركز لعدد( 12) متدرب ومتدربة ، كما حرص على التواصل مع كل المتدربين والاستماع إليهم لمعرفة احتياجاتهم لتقديم المساعدة اللازمة إليهم وتذليل أى صعوبات قد تواجههم حتى يتمكنوا من اجتياز التدريب بنجاح وتوفير فرص عمل لهم بشركة تصنيع ضفائر السيارات بجنوب بورسعيد ،وذلك بحضور الكيميائى منار العوضى مدير مركز التدريب بالمديرية ، وحنان محمود باحث بالمركز ، وهانى عيسى موجه فنى .