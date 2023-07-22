أسعار الذهب تنخفض 25 جنيها خلال أسبوع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 يوليو 2023 01:28 مساءً - استمر الهبوط التدريجي في أسعار الذهب المحلي خلال الأسبوع المنتهي والذي تحول إلى ثبات واستقرار قبل نهاية الأسبوع، وذلك على الرغم من التقلب الكبير في الأسعار في السوق العالمي، حيث يفقد السوق المحلي عدة عوامل تمنع الذهب من التحرك بشكل كبير.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت 2165 جنيه للجرام، حيث انخفض بمقدار 25 جنيه للجرام مقارنة مع سعر افتتاح تداولات الأسبوع الماضي، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17320 جنيه، وفق جولد بيليون.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2165 جنيها.

عيار 18 يسجل 1851.5 جنيه.

عيار 24 يسجل 2468.5 جنيه.

الجنيه الذهب 17280 جنيها.

أسواق الذهب المحلية تشهد خلال هذه الفترة هدوء بشكل كبير وهو ما ينعكس على ضعف حركة الأسعار وتحركها في نطاق عرضي يميل إلى الهبوط التدريجي من الأسبوع الماضي، وفق جولد بيليون، وأصبحت الضغوط حيادية على أسواق الذهب المحلية، فلا يوجد استجابة للسعر من التحركات الإيجابية لسعر الأونصة العالمية، ولا يوجد ضغط سلبي كافي يدفع الأسعار إلى المزيد من الهبوط.

ويشهد سوق الذهب ضعف السيولة النقدية الحالية وانخفاض الطلب في ظل هدوء الأوضاع الاقتصادية خاصة بعد الإعلان الحكومي الأسبوع الماضي عن نتائج برنامج الطروحات الحكومية ونجاحها في زيادة الحصيلة الدولارية للبلاد، بالإضافة إلى وضع مخطط لتعظيم الدخل الدولار إلى 191 مليار دولار بحلول عام 2026.