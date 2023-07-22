حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يوليو 2023 04:27 مساءً - تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرًا تسلط من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 16 يوليو إلى 22 يوليو الجاري وهو كالآتي:

1) التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وشهد الاجتماع مناقشة القضايا التي ستطرحها وزارة التضامن خلال مشاركتها في النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" المقرر إطلاقه يوم 31 يوليو الجاري. وأعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها باللقاء، ولفتت إلى أن المحور الاجتماعي والخدمي محور هام جدا، يهدف إلى مناقشة آليات توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية، هذا بالإضافة إلى الخدمات التي توفرها الهيئة القومية للتأمين.

2) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وفدا من السادة الصحفيين والإعلاميين من مختلف المؤسسات الإعلامية، ضمن جهود عرض استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وخطط ربط المصريين بالخارج بالوطن. وأشادت الوزيرة ببيئة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، وما توفره من تقنيات لتيسير عمل الفريق، مؤكدة أن العاصمة الإدارية الجديدة إنجاز تاريخي عملاق في الجمهورية الجديدة، كما ثمنت جهود المؤسسات الإعلامية في نقل ما يحدث في مصر من إنجازات في مختلف الملفات، وقالت إننا نعمل على قدم وساق لخدمة المصريين بالخارج على اختلاف طوائفهم وأفكارهم وشرائحهم.

3) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، القس بيشوي وصفي، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم في مقاطعة مسيساجا بكندا، والسيدة فيبي وصفي، مديرة مدرسة فيلوباتير كولدج المصرية في كندا، والتي كرمها فخامة رئيس الجمهورية أثناء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية. وأشادت الوزيرة بنجاحات المصريين بالخارج، وحرصهم على المساهمة في جهود التنمية المستدامة وبناء الوطن، مؤكدة أن لهم جهود بارزة في الكثير من المشروعات القومية وتوطين الخبرات.

4) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، والوفد المرافق لهن وذلك لبحث أوجه التعاون في ضوء تعزيز مبدأ التدريب من أجل التوظيف. وصرحت الوزيرة أن هناك الكثير من الموضوعات التي تم بحثها بما يتوافق مع الرؤية الوطنية وتفعيلا لأهداف وزارة الهجرة والغرفة التجارية، مشيرة إلى دور المركز المصري الألماني، الذي يعد الذراع التدريبي لوزارة الهجرة بالتعاون مع الجانب الألماني، وإمكانية التوسع في التجربة لخدمة الأسواق الأوروبية وتوفير عمالة مصرية ماهرة ومدربة للأسواق الأوروبية وسد فجوة الاحتياجات.

5) عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة اجتماعا عبر الفيديوكونفرانس، للتعرف على برنامج الطروحات المقدم من قبل الحكومة المصرية، وكذلك خطة تخارج الدولة من عدد ضخم من المشاريع الاستثمارية الناجحة في مصر، بمشاركة عدد من أبرز رجال الأعمال المصريين في الخارج، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. وصرحت الوزيرة أن دعوتها لعقد هذا الاجتماع يأتي انطلاقا من حرص سيادتها على تعريف مستثمرينا بالخارج بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خلال الفترة الحالية، وتعد أبزر تلك الفرص هو برنامج الطروحات التي أطلقته الحكومة المصرية هذا العام، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تبحث عن فتح آفاق جديدة للاستثمارات الأجنبية.

6) نظم المكتب الإعلامي لوزارة الهجرة دورة تدريبية مكثفة استمرت لمدة ثلاثة أيام، لعدد من طلاب قسم الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم. وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إن الدورات التدريبية تتيح فرصة انفتاح الطلبة والطالبات على مهارات سوق العمل أثناء الدراسة وتنمية المهارات الأساسية في مختلف المجالات، داعية هؤلاء الشباب من المتدربين لتقديم أفكار لتطوير المشروعات التي تعمل عليها وزارة الهجرة، ومؤكدة أن الدماء الشابة دائمًا تسهم في تقديم كل ما هو جديد ومثمر.

7) توجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بأسمى التهاني إلى الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 هـ وقالت: "إلى كل أبناء الجالية المصرية بالخارج، أتقدم إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أعاده الله علينا جميعًا بكل الخير والبركات، تلك المناسبة التي تدعونا للتأمل في قيم الصبر والتسامح والمحبة، داعين الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها الأبي من كل سوء".

???? تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة لكل المصريين بالخارج بمناسبة حلول الذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، وقالت: "إن هذه المناسبة ستظل خالدة في وجدان المصريين، ثورة قام بها الجيش وأيدها الشعب حتى استرد الوطن الغالي حريته وسيادته على كامل أراضيه، واليوم نسطّر بطولات جديدة في ملحمة البناء والتنمية التي ستظل ممتدة لأجيال وأجيال".

9) أشادت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بجمال مدينة الإسكندرية وذلك على هامش زيارتها للمحافظة، وقالت: "في عروس البحر الأبيض المتوسط، وعاصمة مصر القديمة، أجمل مدن العالم وأعرق الإسكندريات قاطبة، إسكندرية اللي هي ماريا وهواها زعفران. يا رب ما تحرمنا أبدًا من إننا نشوف الجمال ونقدر عظمة صنيعك ونشكرك على أعيننا التي ترى وقلوبنا التي تقدر وتحمد وتسبح".

10) في إطار تنفيذ حملة التوعية "اعرف حقك واطمن"، نشرت وزارة الهجرة سلسلة من الفيديوهات التوعوية للعمالة المصرية الراغبة في السفر للمملكة العربية السعودية، وذلك لمنع أي مشاكل تواجه العمالة المصرية بالخارج، ويتناول الفيديو الرابع من السلسلة كتابة عقود العمل وتوثيقها وسبل ضمان حقوق العامل حال غيابها. وتؤكد السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أهمية تأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية ومن بينها المسافرون إلى السعودية؛ تفعيلًا لآلية التعاون المباشر بين وزارتي الهجرة المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة وفي ضوء توعية المواطنين بسبل السفر الآمن والبدائل القانونية التي تتضمن حقوقهم.