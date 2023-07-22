”الأرصاد”: طقس الغد شديد الحرارة على كل الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يوليو 2023 05:25 مساءً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 26

العاصمة الإدارية 37 26

6 أكتوبر 36 26

بنهــــا 36 26

دمنهور 35 25

وادي النطرون 36 26

كفرالشيخ 35 25

المنصورة 36 26

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 36 26

طنطا 36 26

دمياط 35 25

بورسعيد 36 25

الإسماعيلية 39 25

السويس 39 26

العريش 36 24

رفح 35 24

رأس سدر 42 25

نخل 40 20

كاترين 36 18

الطور 38 26

طابا 40 26

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 33 25

مطروح 33 23

السلوم 35 23

سيوة 42 24

رأس غارب 42 30

الغردقة 42 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 40 29

شلاتين 42 30

حلايب 38 30

أبورماد 40 29

رأس حدربة 38 29

الفيوم 41 26

بني سويف 41 26

المنيا 41 26

أسيوط 42 27

سوهاج 43 27

قنا 43 28

الأقصر 44 29

أسوان 44 30

الوادي الجديد 45 28

أبوسمبل 43 30