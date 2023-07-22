التعليم تعلن أرقام جلوس الطلبة المتقدمين لمدرسة الضبعة للطاقة النووية بمطروح

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يوليو 2023 07:26 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين بالمدرسة الفنية التكنولوجية للطاقة النووية بالضبعة بالضبعة بمطروح، موضحة أنه تم إعلان مقار اللجان للطلاب الذين استوفت عليهم الشروط المعلنة وتقدموا بملفاتهم للمديريات، حيث ستجرى الاختبارات بمقرات التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية، وعلى الطلاب متابعة موقع الوزارة لطباعة أرقام الجلوس والتوجه لمقر الامتحانات في المواعيد المحددة بمقار المراكز لأداء الامتحانات.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس من خلال الدخول على الرابط التالى: https://npds.emis.gov.eg/ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية (بمدنية الضبعة - مطروح) للعام الدراسى 2024/2023 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تمت إتاحة باب التقدم إلكترونياً بداية من يوم السبت الموافق 15/7/2023 إلى يوم الخميس الموافق 20/7/2023 ويسمح للتقدم للطلاب المصريين الناجحين فى شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى نفس العام على أن يكون الحاصلين على الشهادة الإعدادية على أن لا تقل مجموع الطالب عن 260 درجه وألا يقل درجات (الرياضيات و العلوم واللغة الانجليزية) عن 95% يمكن للراغبين الاطلاع على شروط التقدم.