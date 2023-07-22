برلمانية: وزير الكهرباء وعد بعدم قطع التيار عن المصانع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يوليو 2023 07:26 مساءً - كشفت هالة أبوالسعد عضو مجلس النواب، أسباب تقديمها طلب إحاطة وتوجيه أسئلة هامة لوزير الكهرباء، للكشف عن الأسباب الرئيسية لانقطاع الكهرباء بصورة دائمة خلال الفترة الحالية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، قالت إن قطاع الصناعة تأثر سلبا بسبب انقطاع الكهرباء، وتعد المصانع في سوهاج من أكثر المحافظات تضررا من انقطاع التيار الكهرباء، حيث تم إغلاق مصنع بسبب انقطاع الكهرباء.

أزمة انقطاع الكهرباء

وتابعت: 'عقب التواصل مع عدد من مسئولي الحكومة كانت هناك استجابة عاجلة لعدم قطع الكهرباء عن المصانع، لأن الصناعة تعد عصب الاقتصاد المصري في ظل الفترة الحالية'.

وأشارت أبوالسعد إلى أن وزيري الكهرباء والصناعة وعد بعدم قطع الكهرباء عن المصانع بمختلف المحافظات، وسيكون تخفيف الأحمال بعيدا عن المصانع.

انقطاع الكهرباء

وأكملت: 'يجب على الحكومة إصدار بيان رسمي مسبق عن انقطاع الكهرباء في مختلف الأماكن لكي يكون آلية لتعامل المواطنين مع هذه الأمور'.