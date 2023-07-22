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هانى الناظر: مياه البحر وأشعة الشمس علاج فعال لحب الشباب

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يوليو 2023 09:29 مساءً - قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، إن مياه البحر والتعرض لأشعة الشمس وقت الشروق وقبل الغروب، بمثابة علاج فعال للصدفية وحب الشباب.

وأشار، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى ضرورة تناول 3 لترات مياه في اليوم، وسلطة خضراء، وتناول فاكهة مثل الكنتالوب والشمام والبطيخ، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من المياه تساعد على ترطب الجسم.

ونصح، هاني الناظر بالبعد عن المخللات، والبعد عن المقلي والمشوي، والحلويات.

وشدد الناظر على أن العامل النفسي وعدم شرب المياه يؤديان لعجز مبكر للبشرة، مردفًا: "صحتك أغلى ما تملك فلا تضحِ بها من أجل ما لا يستحق".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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