وزير الرى يتابع أعمال حماية الشواطئ بمحافظة بورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يوليو 2023 10:27 صباحاً - الدكتور سويلم :مشروعات حماية الشواطئ بمحافظة بورسعيد أوقفت التراجع المتزايد في خط الشاطئ ، وإكتساب أراضي جديدة بمساحة ٢ مليون متر مربع

- حماية مدينة بورسعيد وضاحية ومطار الجميل وطريق "بورسعيد – دمياط" والمنشآت الصناعية والبترولية بغرب بورسعيد والمناطق المنخفضة بمنطقة الديبة وبحيرة الملاحة والمنشآت الحيوية شرق قناة السويس

- الإنتهاء مؤخراً من عملية حماية المنطقة الساحلية شمال الطريق الساحلي ضمن أعمال "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية"

- حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل لتطوير وتنمية بحيرة المنزلة وتحسين نوعية المياه و زيادة الثروة السمكية بها

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من السيد المهندس/ أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ بخصوص أعمال حماية الشواطئ بمحافظة بورسعيد .

وصرح الدكتور سويلم أن المشروعات المنفذة بمحافظة بورسعيد تعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية ، وحماية المواطنين والمنشآت ، والعمل على إستقرار المناطق السكنية والصناعية والمدن الجديدة ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر .

وأوضح سيادته أن هذه المشروعات كان لها أثر كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية لمدينة بورسعيد وضاحية الجميل غرب بورسعيد ، وكذلك إكتساب أراضي جديدة بمساحة تزيد عن ٢ مليون متر مربع بالمنطقة غرب مدينة بورسعيد ، كما وفرت الحماية لعدد من المنشآت الحيوية مثل مطار الجميل وطريق "بورسعيد – دمياط" الرئيسي والمنشآت الصناعية والبترولية الهامة بغرب بورسعيد ، وحماية المناطق الساحلية المنخفضة بمنطقة الديبة وأيضا حماية بحيرة الملاحة والمنشآت الحيوية شرق قناة السويس .

وتتضمن مشروعات الحماية المنفذة بمحافظة بورسعيد ( إنشاء عدد (٦) من حواجز الأمواج المنفصلة لحماية ضاحية الجميل غرب بورسعيد - إنشاء بوغاز الجميل الجديد (٢) وعمل استطالة لألسنة البوغاز ليصل طولها لحوالى ٨٥٠ متر - إنشاء الحائط البحري أمام المطار بغرب بورسعيد - إنشاء ١٥ رأس بحرى بمنطقة مطار الجميل - أعمال حماية المنطقة غرب بوغاز الجميل الجديد وحتى قرية الديبة - أعمال حماية وتكريك بوغازي الجميل لتنمية بحيرة المنزلة - إنشاء قناة شعاعية على امتداد بوغاز الجميل القديم (بوغاز ١) - أعمال حماية الشريط الساحلي لبحيرة الملاحة شرق قناة السويس ) .

وقد تم الإنتهاء مؤخراً من تنفيذ عملية لحماية المنطقة الساحلية شمال الطريق الساحلي من غرب بوغاز الجميل الجديد (٢) وحتي قرية الديبة ، ومن الشركة الفرعونية للبترول وحتي غرب قرية الديبة من الغمر بالمياه اثناء النوات وهياج البحر خلال فصل الشتاء ، نظراً لإنخفاض مناسيب الارض الطبيعية ، وذلك ضمن أعمال "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى الساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" .

وللعمل على تطوير وتنمية البحيرات الشمالية وتحسين نوعية المياه و زيادة الثروة السمكية بها .. فقد قامت هيئة حماية الشواطئ بتنفيذ عملية حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل المغذيين لبحيرة المنزلة ، والعملية عبارة عن تنفيذ إمتداد للرأسين البحريين المحددين لبوغاز اشتوم الجميل الجديد غرب مدينة بورسعيد ، وتنفيذ أعمال تكريك بمنطقة الرؤوس البحرية المنفذة غرب بوغاز أشتوم الجميل الجديد ، وبالمنطقة البحرية أمام بوغاز الجميل الجديد ، وداخل بوغاز اشتوم الجميل الجديد ، وبمنطقة حواجز الامواج المنفصلة القائمة بمنطقة الجميل غرب مدينة بورسعيد ، وبالمنطقة البحرية امام بوغاز اشتوم الجميل القديم ، وكذلك إنشاء عدد ٢ لسان بحري لبوغاز الجميل القديم (١) .