أخبار مصرية

الخارجية: نستلهم فى ذكرى ثورة 23 يوليو معاني حب الوطن واستقلال إرادته...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يوليو 2023 11:24 صباحاً - قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد ، إن في الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو المجيدة نستلهم معاني حب الوطن واستقلال إرادته وتلاحم جيش مصر مع شعبه العظيم.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الأحد- "أننا نحتفل اليوم بالذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو المجيدة.. هذا اليوم الخالد فى تاريخ مصر المعاصر.. وتلك الثورة التى ألهمت شعوب العالم فى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية للتحرر من الاستعمار وتحقيق الاستقلال".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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