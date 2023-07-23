الخارجية: نستلهم فى ذكرى ثورة 23 يوليو معاني حب الوطن واستقلال إرادته...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يوليو 2023 11:24 صباحاً - قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد ، إن في الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو المجيدة نستلهم معاني حب الوطن واستقلال إرادته وتلاحم جيش مصر مع شعبه العظيم.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الأحد- "أننا نحتفل اليوم بالذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو المجيدة.. هذا اليوم الخالد فى تاريخ مصر المعاصر.. وتلك الثورة التى ألهمت شعوب العالم فى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية للتحرر من الاستعمار وتحقيق الاستقلال".