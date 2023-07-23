الرئيس السيسي: ذكرى ثورة يوليو تذكرنا بكفاح أجيال من شعبنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 يوليو 2023 11:25 صباحاً - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة ذكري ثورة يوليو، مضيفا: "ذكري ثورة يوليو المجيدة التي تأتي لتذكرنا بكفاح أجيال من شعبنا.. نظرت ذات يوم إلي المستقبل.. فأرادته حرا كريما لمصر وأبنائها.. وتطلعت إلى التخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكري الـ 71 لثورة 23 يوليو: "نتوجه إلي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بتحية إجلال وتقدير قائد الثورة.. وتحية اعتزاز إلى الرئيس محمد نجيب الذي تصدر المسئولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن.. وللرئيس البطل محمد أنور السادات الذي أدي الأمانة في الحرب والسلام ودفع حياته ثمنا غاليا لكرامة مصر ومستقبلها".

وتحتفل الدولة المصرية اليوم الأحد، بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو 1952م ، والتى كتبت بأحرف من نور تاريخا ناصعا يؤرخ للعلاقة القوية والأبدية بين قوى الشعب وجيشه، ويؤكد على التلاحم والتكاتف بينهما فى اللحظات والمواقف الفارقة من عمر الوطن.